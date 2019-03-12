Європарламент позбавив Росію статусу стратегічного партнера ЄС

Після окупації частини України Росія більше не може вважатися стратегічним партнером ЄС

Европейский парламент одобрил резолюцию о состоянии политических отношений ЕС-Россия, в которой говорится, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года нуждается в пересмотре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

В тексте резолюции отмечается, что незаконная оккупация Россией и аннексия Крыма, ее прямое и косвенное участие в вооруженных конфликтах в восточной части Украины и ее постоянное нарушение территориальной целостности Грузии и Молдовы представляют собой преднамеренное нарушение международного права.

Европарламент подчеркивает, что ЕС не может вернуться к "business as usual" до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины.

В документе говорится, что в нынешних условиях Россию больше нельзя считать "стратегическим партнером", поскольку принципы Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) более не соблюдаются и поэтому СПС следует пересмотреть.

Европарламент считает, что основой для отношений между ЕС и Россией должны стать полное уважение международного права, демократических принципов, прав человека и верховенства закона.

Напомним, в Европейском союзе готовятся к возможным попыткам России вмешаться в выборы в Европарламент. В частности, ЕС разрабатывает систему предупреждения об информационных атаках и борьбы с пропагандой извне. Глава американской компании FireEye Бен Рид, занимающейся кибербезопасностью, заявил, что участились попытки атак на европейские госструктуры и медиа за последние полгода.

Как сообщало РБК-Украина, послы стран Европейского союза согласовали санкции против восьми граждан Российской Федерации, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.