Європарламент дасть відстрочку Британії за Brexit у разі виборів або референдуму

Європарламент готовий дати нову відстрочку Великобританії виходу зі складу Європейського союзу (Brexit), якщо вона знадобиться для проведення нового референдуму або дострокових виборів у Британії. Про це заявив голова Європарламенту Давид Сассолі, після зустрічі зі спікером Палати громад британського парламенту Джоном Беркоу.

За словами Сассоли, вихід Великобританії з ЄС без угоди буде суперечити інтересам британських і європейських громадян.

"Європейський парламент підтримає запит британського уряду щодо продовження періоду виходу, щоб дати час для проведення позачергових виборів або референдуму у Великобританії", - сказав Сассолі.

Раніше повідомлялося, що британський парламент планує провести позачергове засідання 19 жовтня, де буде вирішуватися питання Brexit. Засідання пройде після саміту ЄС, на якому мають вирішити чи угоди чи ні.

Також РБК-Україна писало, що у Європарламенті не бачить прогресу в переговорах з Brexit. За словами Сассолі, Джонсон дав невизначені відповіді щодо збереження відкритого кордону між Ірландією (ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).