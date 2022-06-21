Європа не може захистити себе без США, - голова МЗС Польщі
Нинішня криза безпеки, зокрема агресія Росії проти України, показує, що Європа не може захистити себе без США.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Польща сприймає участь Сполучених Штатів у європейській безпеці як основоположну умову миру в Європі", - сказав він.
Голова МЗС Польщі також заявив, що європейські члени НАТО також повинні взяти на себе більше відповідальності за власний захист.
Він назвав лідерство США в НАТО ключем до рішення про "швидку та ефективну адаптацію до російської загрози у 2016 році".
Зазначається, що саме тоді НАТО збільшило свою присутність на східному фланзі після незаконної анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році та підтримки промосковських повстанців на Донбасі.
Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році США направили до Польщі більше солдатів і використовують країну як центр зброї для допомогти українцям.
"Нинішня криза чітко показує, що без Сполучених Штатів Європа не може захистити себе", - сказав Рау.
Нагадаємо, Польща і Чехія будуть разом охороняти повітряний простір Словаччини.
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