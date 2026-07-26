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Европа не успеет заполнить газохранилища до зимы - Reuters

05:16 26.07.2026 Вс
2 мин
По какой причине ЕС может ожидать тяжелая зима в этом году?
aimg Филипп Бойко
Фото: добыча газа (Getty Images)

Европа, вероятнее всего, не достигнет собственной цели – заполнить газохранилища на 80% к началу зимы. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего европейского поставщика природного газа компании Equinor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причина – напряженность на мировом рынке газа и усиление конкуренции со стороны покупателей из Азии.

"Мы не считаем, что Европа обязательно сможет заполнить свои запасы более чем на 80% этой осенью", – заявил главный исполнительный директор Equinor Андерс Опедал.

Ситуация с хранилищами выглядит тревожно, ведь сейчас уровень заполненности составляет всего 54%.

Это:

  • значительно ниже среднего показателя за последние пять лет;
  • второй самый низкий уровень за 15 лет;
  • показатель, близкий к историческому минимуму для этого времени года, который фиксировали в 2021 году.

По словам Опедала, из-за низкого уровня запасов Европа этой зимой будет более уязвима к колебаниям рыночных цен, чем в предыдущие годы.

Почему газ едет мимо Европы

Одна из главных причин дефицита – переориентация поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это газ, охлажденный до жидкого состояния для транспортировки морскими танкерами, а не по трубопроводам.

По данным Equinor, Европа закрывает СПГ около 30% своей потребности в импортированном газе. Но сейчас большая часть этих поставок просто не доходит до континента.

"Газ, который должен поступать из Катара, должен был идти в Азию, а это значит, что СПГ, ранее в этом году поступавший в Европу, теперь направляется в Азию", - пояснил Опедал.

Простыми словами: азиатские покупатели сейчас предлагают за газ больше, и поставщики переориентируют танкеры в их сторону.

Контекст новости

Поскольку ЕС отказывается полностью от российского газа в 2027 году, там резко нарастили закупки у Москвы. Кремль, по оценкам неправительственной организации Urgewald, получил за эти поставки около 6 млрд. евро.

Между тем, Азербайджан хочет поставлять больше газа в Европу, чтобы заменить Россию. В настоящее время объемы составляют 1,5 миллиарда кубометров в год, но Баку готово к большему.

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