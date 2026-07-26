Европа не успеет заполнить газохранилища до зимы - Reuters

Причина – напряженность на мировом рынке газа и усиление конкуренции со стороны покупателей из Азии.

"Мы не считаем, что Европа обязательно сможет заполнить свои запасы более чем на 80% этой осенью", – заявил главный исполнительный директор Equinor Андерс Опедал.

Ситуация с хранилищами выглядит тревожно, ведь сейчас уровень заполненности составляет всего 54%.

Это:

значительно ниже среднего показателя за последние пять лет;

второй самый низкий уровень за 15 лет;

показатель, близкий к историческому минимуму для этого времени года, который фиксировали в 2021 году.

По словам Опедала, из-за низкого уровня запасов Европа этой зимой будет более уязвима к колебаниям рыночных цен, чем в предыдущие годы.

Почему газ едет мимо Европы

Одна из главных причин дефицита – переориентация поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это газ, охлажденный до жидкого состояния для транспортировки морскими танкерами, а не по трубопроводам.

По данным Equinor, Европа закрывает СПГ около 30% своей потребности в импортированном газе. Но сейчас большая часть этих поставок просто не доходит до континента.

"Газ, который должен поступать из Катара, должен был идти в Азию, а это значит, что СПГ, ранее в этом году поступавший в Европу, теперь направляется в Азию", - пояснил Опедал.

Простыми словами: азиатские покупатели сейчас предлагают за газ больше, и поставщики переориентируют танкеры в их сторону.