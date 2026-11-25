Европейская команда присоединится к следующему раунду переговоров о завершении войны России против Украины. В Еврокомиссии подчеркивают, что безопасность Украины напрямую влияет на безопасность Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.
Выступая 25 ноября в Страсбурге, фон дер Ляйен отметила новую динамику дипломатических усилий в последние недели и подчеркнула важность европейского участия в переговорах.
"Мы должны дать дипломатии наилучший шанс на успех… Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров. Это важно, поскольку безопасность Украины напрямую влияет на нашу безопасность", - заявила фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии напомнила, что на прошлой неделе "Коалиция желающих" призвала Россию прекратить удары по украинской энергетике на зимний период. Также речь шла о перемирии для безопасной транспортировки продовольствия Черным морем.
По ее словам, согласие Москвы на эти шаги продемонстрировало бы серьезность ее намерений по переговорам.
"Мы и дальше будем поддерживать Украину и защищать собственные интересы. Мы будем оценивать прогресс по действиям России, а не только по ее словам", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. В частности, Еврокомиссия представила предложения по 22-му пакету санкций.
На 2027 год для Украины также предложен дополнительный инструмент финансирования объемом 45 млрд евро. Он предусматривает 20 млрд евро бюджетной поддержки и 25 млрд евро на военные нужды.
Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Параллельно украинская и американская делегации провели отдельные консультации с представителями НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Российская сторона к ним не присоединилась.
После этого американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, а затем провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ирландии.
По итогам этих контактов американская сторона объявила о договоренности привлечь Европу к следующему раунду. Кушнер объяснял, что без европейцев невозможно заключить соглашение, поскольку наряду с территориальными вопросами Украины и РФ необходимо обсуждать послевоенную безопасность всего континента.