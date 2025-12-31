Европа требует гарантий безопасности для Украины: детали закрытого разговора

Советы перед переговорами в США

Как стало известно из англоязычной стенограммы закрытой видеоконференции с участием украинского президента и европейских лидеров, отдельные участники призывали Киев действовать сдержанно во время предстоящей встречи с Дональдом Трампом.

В ходе разговора отмечалась необходимость поиска формулы договоренностей с США по ключевым пунктам, включая территориальные вопросы, безопасность и восстановление страны. При этом звучал совет "не заходить слишком далеко" и проявлять осторожность в формулировках.

Реакция участников телеконференции

Официально в правительстве Германии отказались комментировать содержание конфиденциальных переговоров. В то же время один из участников подтвердил, что общий смысл обсуждения передан корректно, однако отдельные цитаты он комментировать не стал из-за закрытого характера встречи.

Гарантии безопасности и роль Европы

Согласно стенограмме, европейские лидеры призвали ускорить работу над гарантиями безопасности и определить формат участия стран Европы. Отмечалось, что затягивание процесса может создать впечатление отсутствия единой позиции.

Вместе с тем ряд глав правительств напомнили, что вопросы гарантий безопасности или возможного военного присутствия требуют одобрения национальных парламентов.

Запрос на конкретику от США

Премьер-министры Дании, Швеции и Норвегии попросили украинского президента после переговоров в Вашингтоне детально проинформировать о возможных обязательствах США, подчеркнув, что договоренности должны быть зафиксированы "на бумаге".

Также звучал совет не идти на официальные территориальные уступки без четких и подтвержденных гарантий безопасности.

Неопределенность позиции России

Отдельно обсуждался вопрос реакции Москвы на обновленный мирный план. Европейские лидеры рекомендовали уточнить у Трампа, каковы дальнейшие шаги в случае отказа России от предложенной формулы. Дипломаты после встречи признали, что позиция РФ по территориальным вопросам по-прежнему остается неясной.