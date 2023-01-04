Европа выходит из инфляционного кризиса: цены начали снижаться

Инфляция во Франции неожиданно упала ниже 7% в декабре 2022 года с рекордно высокого уровня месяцем ранее. Это еще один последний признак того, что замедление роста цен на энергоносители помогает Европе преодолеть самые тяжелые последствия инфляционного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Французские данные дополнили недавние свидетельства ослабления ценового давления в еврозоне после того, как инфляция в Германии снизилась второй месяц подряд в декабре, а также после более низких данных по инфляции в Испании, опубликованных на прошлой неделе.

Согласно предварительным согласованным с ЕС данным национального статистического управления INSEE, уровень инфляции во Франции в декабре снизился до 6,7% по сравнению с 7,1% в ноябре.

Рост цен на энергоносители был самым низким с сентября 2021 года, увеличившись на 15,1% по сравнению с 18,4% в ноябре, поскольку оптовые цены на газ упали в Европе в последние недели на фоне рекордно высоких температур.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что инфляция будет иметь тенденцию к снижению в течение 2023 года. Ранее он заявлял, что инфляция останется высокой до середины года, а затем снизится.

В краткосрочной перспективе цены на энергоносители, вероятно, усугубят инфляционное давление в январе, поскольку регулируемые цены на газ и электроэнергию выросли на 15% в начале года.

"Тем не менее, благоприятные изменения цен на энергоносители позволяют предположить, что в конце туннеля может быть свет", - сказал экономист Сильвен Берсингер из консалтинговой компании Asteres.

В то время как Франция удерживает инфляцию ниже, чем в большинстве других стран ЕС, благодаря ограниченному повышению регулируемых цен на газ и электроэнергию, удар по покупательной способности потребителей, тем не менее, подрывает доверие домохозяйств.

INSEE сообщил в отдельном отчете, что его индекс потребительского доверия незначительно снизился в прошлом месяце до 82 с 83 в ноябре, что значительно ниже долгосрочного среднего значения в 100.

В то время как ежемесячный опрос INSEE показал, что домохозяйства обеспокоены безработицей, их финансами и ростом инфляции, снижение покупательной способности также вызывает социальную напряженность.

Антиправительственное движение "желтых жилетов", которое в значительной степени бездействовало после масштабных насильственных уличных протестов в конце 2018 года, планирует провести демонстрацию в Париже в субботу.