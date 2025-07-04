Пять месяцев без санкций: сенаторы обвинили Трампа в блокировании давления на Кремль

Трое сенаторов-демократов - Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс - объявили о начале расследования действий администрации президента США Дональда Трампа, которая в течение более пяти месяцев не вводила новых санкций против России из-за ее войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Вместо того чтобы использовать доступные рычаги давления на агрессора, президент Трамп не делает ничего. Мы будем расследовать эту упущенную возможность приблизить конец войны", - заявили сенаторы.

С момента начала второго срока Трампа в январе США не ввели никаких новых санкций в отношении РФ - в некоторых случаях даже ослабили ограничения. Для сравнения, при президентстве Джо Байдена Вашингтон наложил более 6 200 санкций против связанных с Москвой структур - в среднем более 170 ежемесячно.

Сенаторы считают, что такое бездействие позволяет российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну.

"Американцы должны спросить, почему президент, который обещает закончить войну, позволяет агрессору действовать безнаказанно", - отметили они.

Кроме приостановления помощи Украине, администрация Трампа уже пять месяцев блокирует обновление санкций и экспортного контроля, что, по словам сенаторов, открывает путь для стран вроде Китая помогать российскому ВПК.

Сенаторы призвали администрацию Трампа возобновить работу с санкциями, регулярно обновлять списки лиц и компаний, поддерживающих российскую оборонку, а также присоединиться к европейским союзникам в усилении давления на Кремль.

"Единственный путь к справедливому и прочному миру - это решимость вместе с партнерами по G7 и четкий сигнал Путину, что чем дольше он продолжает нападение, тем выше будет цена", - говорится в заявлении.