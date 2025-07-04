Пять месяцев без санкций: сенаторы обвинили Трампа в блокировании давления на Кремль
Трое сенаторов-демократов - Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс - объявили о начале расследования действий администрации президента США Дональда Трампа, которая в течение более пяти месяцев не вводила новых санкций против России из-за ее войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
"Вместо того чтобы использовать доступные рычаги давления на агрессора, президент Трамп не делает ничего. Мы будем расследовать эту упущенную возможность приблизить конец войны", - заявили сенаторы.
С момента начала второго срока Трампа в январе США не ввели никаких новых санкций в отношении РФ - в некоторых случаях даже ослабили ограничения. Для сравнения, при президентстве Джо Байдена Вашингтон наложил более 6 200 санкций против связанных с Москвой структур - в среднем более 170 ежемесячно.
Сенаторы считают, что такое бездействие позволяет российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну.
"Американцы должны спросить, почему президент, который обещает закончить войну, позволяет агрессору действовать безнаказанно", - отметили они.
Кроме приостановления помощи Украине, администрация Трампа уже пять месяцев блокирует обновление санкций и экспортного контроля, что, по словам сенаторов, открывает путь для стран вроде Китая помогать российскому ВПК.
Сенаторы призвали администрацию Трампа возобновить работу с санкциями, регулярно обновлять списки лиц и компаний, поддерживающих российскую оборонку, а также присоединиться к европейским союзникам в усилении давления на Кремль.
"Единственный путь к справедливому и прочному миру - это решимость вместе с партнерами по G7 и четкий сигнал Путину, что чем дольше он продолжает нападение, тем выше будет цена", - говорится в заявлении.
Санкции США против РФ
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае отказа России от мира он готов ввести против нее жесткие санкции.
Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Трамп настроен довести санкционное давление до максимального уровня.
Тем временем американские сенаторы подготовили законопроект, который предусматривает новые ограничения в отношении России - в частности, введение 500% тарифов для любого государства, которое продолжит покупать российскую нефть и другие товары.
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