Европа ведет переговоры с США по усилению давления на Путина, - глава МИД Германии

Европа ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно того, как еще больше усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи с главой МИД Чехии Яном Липавским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny .

По словам Вадефуля, Европа ведет диалог с США относительно того, как еще больше усилить давление Путина.

Он также отметил, что будущее Украины в ЕС и НАТО.

"Мы договорились, что никогда не мириться с российской агрессией. Путин каждую ночь осыпает украинские города новыми атаками, беспилотниками, ракетами. Это четко показывает, что российский президент не заинтересован в мире", - отметил глава МИД Германии.

По его словам, война направлена не только против Украины, но и против европейского мирного и безопасного порядка.