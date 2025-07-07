ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Европа ведет переговоры с США по усилению давления на Путина, - глава МИД Германии

Понедельник 07 июля 2025 18:10
UA EN RU
Европа ведет переговоры с США по усилению давления на Путина, - глава МИД Германии Фото: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Европа ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно того, как еще больше усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи с главой МИД Чехии Яном Липавским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам Вадефуля, Европа ведет диалог с США относительно того, как еще больше усилить давление Путина.

Он также отметил, что будущее Украины в ЕС и НАТО.

"Мы договорились, что никогда не мириться с российской агрессией. Путин каждую ночь осыпает украинские города новыми атаками, беспилотниками, ракетами. Это четко показывает, что российский президент не заинтересован в мире", - отметил глава МИД Германии.

По его словам, война направлена не только против Украины, но и против европейского мирного и безопасного порядка.

Трамп не хочет вводить санкции против РФ

Напомним, на днях трое сенаторов-демократов - Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс объявили о начале расследования действий администрации Дональда Трампа. Американского президента обвинили в том, что в течение более пяти месяцев он не вводил новых санкций против России из-за ее войны против Украины.

Тем временем в Сенате США уже некоторое время лежит законопроект, который предусматривает новые жесткие ограничения в отношении России. В частности, предусматривается введение 500% тарифов для любого государства, которое продолжит покупать российскую нефть и другие товары. Он имеет огромную поддержку сенаторов - 84 голоса из 100.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что президент США вероятно по-настоящему начнет давить на российского диктатора Владимира Путина не раньше начала осени. К тому же, по его словам, не стоит ожидать каких-то быстрых решений по давлению на РФ от администрации Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Евросоюз Соединенные Штаты Америки Санкции против России
Новости
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского