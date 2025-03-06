Европа обеспокоена. Заявления Трампа могут спровоцировать новую волну беженцев из Украины

Новая волна беженцев из Украины

Европа уже рассматривает сценарий того, что в страны ЕС снова начнут переезжать украинцы.

"Если Путин усилит эту войну еще больше и американская поддержка исчезнет, и если это приведет к большему движению беженцев, нам нужно обязательное распределение украинских беженцев по всему ЕС в соответствии со справедливым механизмом", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Германия приняла более 1,1 миллиона украинских беженцев, Польша - 985 тысяч, Чехия - 380 тысяч. Это более половины от всего количества украинцев, которые получили защиту в Европе.

По словам Фезер, в случае новой волны придется изменить распределение беженцев. При этом она отметила, что пока не ожидает еще одного большого притока беженцев и что это "только сценарий", который министры должны обсудить. Фезер подчеркнула, что Германия будет поддерживать Украину, "пока длится ужасное нападение Путина".

Тема беженцев на повестке дня в Европе

Несмотря на то, что европейские политические лидеры поддержали Владимира Зеленского после словесной перепалки с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, тема приема украинских беженцев и депортации стоит на повестке дня заседания ЕС в Брюсселе.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что использует свой визит в Брюссель, чтобы сообщить Европейской комиссии о намерении прекратить программу воссоединения семей, поскольку оценивает перспективу увеличения количества наших граждан в таком же темпе.

Он также заявил, что Австрия на душу населения "приняла больше беженцев, чем многие другие страны и внесла свой вклад", а теперь хочет сосредоточиться на интеграции людей, которые уже там.

Хотя Германия, Польша и Чехия приютили больше всего беженцев из Украины, если сравнивать с количеством местного населения, то Балтия, Словакия и Ирландия также были ключевыми направлениями для беженцев.

Статус временной защиты в ЕС

Статус временной защиты, положение ЕС, которое впервые было применено к украинским беженцам, означает, что они имеют право:

легально проживать в стране ЕС;

работать;

учиться.

При этом неправительственные организации предупреждают, что временный характер статуса подрывает интеграцию беженцев.

Местный язык, близость к Украине, местная сеть поддержки и доступная информация о местных льготных мерах влияют на выбор беженцев переехать в определенную страну.