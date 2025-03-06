Европа обеспокоена. Заявления Трампа могут спровоцировать новую волну беженцев из Украины

Заявления Дональда Трампа о длительной войне в Украине побуждают ЕС планировать прием новой волны беженцев. Уже сейчас в Европе находятся 4,3 миллиона украинцев под временной защитой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.
Европа уже рассматривает сценарий того, что в страны ЕС снова начнут переезжать украинцы.
"Если Путин усилит эту войну еще больше и американская поддержка исчезнет, и если это приведет к большему движению беженцев, нам нужно обязательное распределение украинских беженцев по всему ЕС в соответствии со справедливым механизмом", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
Германия приняла более 1,1 миллиона украинских беженцев, Польша - 985 тысяч, Чехия - 380 тысяч. Это более половины от всего количества украинцев, которые получили защиту в Европе.
По словам Фезер, в случае новой волны придется изменить распределение беженцев. При этом она отметила, что пока не ожидает еще одного большого притока беженцев и что это "только сценарий", который министры должны обсудить. Фезер подчеркнула, что Германия будет поддерживать Украину, "пока длится ужасное нападение Путина".
Несмотря на то, что европейские политические лидеры поддержали Владимира Зеленского после словесной перепалки с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, тема приема украинских беженцев и депортации стоит на повестке дня заседания ЕС в Брюсселе.
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что использует свой визит в Брюссель, чтобы сообщить Европейской комиссии о намерении прекратить программу воссоединения семей, поскольку оценивает перспективу увеличения количества наших граждан в таком же темпе.
Он также заявил, что Австрия на душу населения "приняла больше беженцев, чем многие другие страны и внесла свой вклад", а теперь хочет сосредоточиться на интеграции людей, которые уже там.
Хотя Германия, Польша и Чехия приютили больше всего беженцев из Украины, если сравнивать с количеством местного населения, то Балтия, Словакия и Ирландия также были ключевыми направлениями для беженцев.
Статус временной защиты, положение ЕС, которое впервые было применено к украинским беженцам, означает, что они имеют право:
При этом неправительственные организации предупреждают, что временный характер статуса подрывает интеграцию беженцев.
Местный язык, близость к Украине, местная сеть поддержки и доступная информация о местных льготных мерах влияют на выбор беженцев переехать в определенную страну.
Читайте также о том, что новое Правительство Австрии сообщило, что хочет немедленно приостановить программу воссоединения семей для людей, которые ищут убежища. Правозащитные организации уже заявили о том, что это нарушает права людей.
Ранее мы писали о том, что Испания автоматически продлила до марта 2026 года срок действия удостоверений иностранцев для более 236 тысяч украинцев, которые находятся под временной защитой в стране.
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