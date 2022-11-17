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Европа сильно зависит от Китая и должна опасаться этой зависимости, - премьер Финляндии

Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Константин Широкун

Европа в настоящее время слишком зависит от Китая в плане технологий и должна опасаться этой зависимости в перспективе.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Давайте будем честными, у нас уже есть уязвимости. Мы видим это, когда смотрим на чипы или полупроводники, мы слишком зависимы и должны опасаться зависимости", - заявила Марин.

По ее словам, Европа может извлечь уроки из своей зависимости от российских энергоносителей, которая привела к продолжающемуся энергетическому кризису в Европе, а также к нехватке предметов медицинского назначения, наблюдаемой во время пандемии COVID.

"Мы должны убедиться, что у нас есть возможности и знания для создания этих технологий, и чтобы мы не зависели от Китая и других авторитарных стран, у которых другая логика, чем у демократических стран", — отметила премьер-министр Финляндии.

Марин призвал Европу больше инвестировать в собственное развитие новых областей технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Напомним, президент Финляндии пояснил, что думает о переговорах с Путиным о мире в Украине.

Также Финляндия рассматривает возможность дополнительного ограничения сделок с недвижимостью гражданам России, включая полный запрет на владение.

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