Европа склоняется к отказу в отправке войск в Украину после перемирия, - Reuters

По данным анонимных источников издания, европейские усилия по обеспечению безопасности для Украины меняют направление. Вместо отправки войск они ищут альтернативные варианты поддержки, поскольку сталкиваются с политическими и материально-техническими ограничениями.

В то время как Лондон и Париж неделями работали над планом отправки тысяч военных в Украину для помощи в обеспечении будущего прекращения огня, анонимные дипломаты говорят, что все больше признают, что отправка таких сил не является самым вероятным результатом.

"Они (европейские страны, - ред.) отступают от наземных войск и пытаются изменить то, что они делали, на что-то, что могло бы быть более разумным", - сказал один европейский дипломат.

Другой анонимный дипломат отметил, что когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск выглядела привлекательной. Однако учитывая текущую ситуацию и политику администрации США, это предложение больше не выглядит так привлекательно.

Стоит добавить, что завтра Франция, которая тесно сотрудничает с Британией, примет 30 лидеров и делегаций из около 30 стран, которые являются частью того, что стало "коалицией желающих". Встреча призвана конкретизировать некоторые идеи.