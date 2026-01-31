Европа разработала план противодействия Трампу, - NYT

Европейские лидеры разработали план, как противодействовать президенту США Дональду Трампу. Континент планирует реагировать на провокации спокойно, и при этом угрожать тарифами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание пишет, что лидеры европейских стран собрались на экстренный ужин на следующий день после того, как Трамп на Всемирном экономическом форуме пригрозил Европе экономическими трудностями, а также унизил политиков и подверг критике их ценности.

Вопрос, который был на столе, заключался в следующем: что должна сделать Европа, чтобы справиться с быстрым ухудшением отношений с США, что проявилось в навязчивом стремлении Трампа захватить Гренландию.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила продолжать диалог президентом. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал настаивал на незамедлительных мерах по сокращению регулирования бизнеса по всей Европе, чтобы стимулировать экономический рост и снизить зависимость от экономики США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для завоевания уважения Трампа Европа должна продемонстрировать готовность дать отпор его угрозам.

По итогу встречи был разработан своего рода план ответных действий. По словам трех источников, он заключается в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами, и работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от США.

Чтобы успокоить Трампа в краткосрочной перспективе, европейцы обсуждают способы укрепления безопасности в Арктике. В долгосрочной перспективе - стороны работают над диверсификацией торговых отношений, улучшением вооруженных сил и снижением зависимости своих стран от американских технологий.

В то же время у Европы до сих пор нет плана по быстрому установлению военной автономии от США, а финансовая и банковская система региона остается фрагментированной, что затрудняет финансирование амбициозных проектов.

Кроме того, процесс принятия решений затягивается, а лидеры Европы расходятся во мнениях по вопросу, как реализовать проект, который может занять годы или десятилетия по снижению их трансатлантической зависимости.