Европа просыпается от "сеесты" и наращивает мощности ОПК, скоро почувствуем это, - Шмыгаль

"Мы также чрезвычайно ценим военную помощь, которую ЕС предоставляет Украине. Европа просыпается от "спящей сиесты". Европейский оборонно-промышленный комплекс наращивает свои мощности, и я уверен, что мы скоро это почувствуем. Мы сегодня обсудили это с господином Боррелем", - заявил Шмыгаль.

Как отметил премьер, ускорение поставок артиллерийских боеприпасов Украине является одним из ключевых приоритетов сегодня.

В частности, Шмыгаль приветствовал вклад Борреля в усиление Европейского фонда мира (EFP), через который происходит поддержка Вооруженных Сил Украины и заявил, что ожидает уже скоро увидеть решение о создании Фонда поддержки Украины (Ukraine Assistance Fund) в рамках EPF.

"Отдельно хочу поблагодарить за недавнее решение ЕС привлечь Украину к процессу разработки новой Европейской оборонно-промышленной стратегии (European Defense Industrial Strategy, EDIS). Уверен, у нас очень большие перспективы с точки зрения создания совместных оборонных предприятий", - добавил премьер-министр.

Миллион снарядов для Украины

В марте 2023 года страны ЕС договорились поставить Украине миллион снарядов. Поставку хотели завершить сначала до конца 2023 года, а затем до марта 2024 года. Впрочем, передача в установленный срок так и не состоится, поскольку для этого не хватает производственных мощностей.

Как отмечал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если Киев не получит необходимого количества артиллерийских боеприпасов с одного места - будет работать, чтобы обеспечить поставки из других источников.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, передача обещанного миллиона снарядов задерживается до конца 2024 года.