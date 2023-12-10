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Европа продолжит поддерживать Украину, потому что победа РФ чревата угрозами, - глава ЕК

Воскресенье 10 декабря 2023 22:51
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Европа продолжит поддерживать Украину, потому что победа РФ чревата угрозами, - глава ЕК Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Заседание Европейского совета, запланированное на 14 и 15 декабря, - это возможность для Еврокомисии подтвердить, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

"Мы обязаны нашим нынешним миром и процветанием победе союзников во Второй мировой войне, а также миру, который стал возможен благодаря строительству Европы и защите НАТО. Украинцы борются за то же самое, и наш долг и наши интересы - стоять на их стороне столько, сколько потребуется", - заявила она.

Фон дер Ляйен предупредила, что победа России в Украине чревата угрозами для ее европейских соседей, некоторые из которых являются членами Европейского союза.

"Российский диктатор Владимир Путин не скрывает своих амбиций по воссозданию России с имперскими масштабами прошлого. Поэтому победа России повлияет на стабильность нашего континента, нашу способность жить в мире и наше долгосрочное процветание", - подчеркнула она, добавив, что "только украинцы должны определить условия для справедливого и прочного мира".

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

В начале ноября Еврокомиссия в отчете рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу заявил, что Будапешт выступает против открытия диалога.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер угрожает заблокировать решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.

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