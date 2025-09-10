RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Европа пообещала США полностью отказаться от газа и нефти из РФ: когда это произойдет

Фото: министр энергетики США Кристофер Райт (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Соединенные Штаты получили от европейских стран обещание о том, что до конца 2026 года они полностью прекратят приобретение газа, нефти и нефтепродуктов из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики США Кристофера Райта телеканалу CNBC.

Райт заявил, что европейские страны уверяют: до завершения 2026 года все закупки российских энергоресурсов будут прекращены.

"До конца этого (2026, - ред.) года, как и раньше, можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит 1 января 2027-го, российского газа больше не будет", - сказал министр.

Также Райт добавил, что Соединенные Штаты планируют полностью заменить Россию, как главного поставщика энергоресурсов в Европу. Вместо российских нефти и газа рынок займут американские.

 

Отметим, президент глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября заявила, что Европейский Союз может ускорить полный отказ от покупки нефти и газа из России, который сейчас запланирован на 2027 год.

При этом Евросоюз в новом пакете санкций против России не затронет энергорынок РФ. Оправдывают это тем, что нефть и газ игнорируют из-за "экономических последствий" и "деликатности темы".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки