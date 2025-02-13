Европа поддержит Украину, если она не согласится на соглашение между США и РФ, - Каллас

"Любое соглашение, заключенное без нас, провалится, потому что Европа и Украина необходимы для того, чтобы также имплементировать это соглашение. Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации", - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что любое быстрое решение будет плохим и не сработает.

"Если Украина будет сопротивляться, Европа поддержит ее принципы. Да, мы на 20% меньше, если США отступят, но Украина будет защищать суверенитет и территориальную целостность. И мы вместе в этом", - добавила глава дипломатии ЕС.