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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Европа негласно разрабатывает план отправки миротворческих войск в Украину, - AP

Фото: Европа негласно разрабатывает план миротворческой миссии для Украины (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Группа европейских стран негласно разрабатывает план отправки миротворческих войск в Украину. В Европе обеспокоены, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Как отмечает издание, Британия и Франция - в авангарде усилий по возможной миротворческой миссии. Европейские страны начали изучать, какие силы могли бы понадобиться. Но возникли опасения, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным без ЕС.

Как пишет AP, в декабре 2024 года, еще до инаугурации Трампа, группа лидеров и министров встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Там были представители Британии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши, а также высокопоставленные чиновники ЕС.

Переговоры основывались на идее президента Франции Эммануэля Макрона, которую он выдвинул еще в начале 2024 года. Но тогда она вызвала критику.

Издание добавляет, что какими будут миротворческие силы, будет зависеть от условий мирного договора и других факторов.

"Мы находимся на очень ранней стадии", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певклур в интервью Associated Press в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, несмотря на различные дискуссии и слухи, для европейских союзников "критически важно" понять, как будет выглядеть линия соприкосновения в Украине, прежде чем разрабатывать план.

Эстонский министр подчеркнул, что если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до "пары тысяч" с обеих сторон, то "для Европы не будет проблемой также быть там", но будет гораздо сложнее, если конфликт будет "кипеть".

Эксперты и официальные лица считают, что при нынешней ситуации в Украине нужно будет развернуть более сильный и численный контингент, чем простые миротворцы, к примеру, как "голубые каски" ООН.

"Они (россияне, - ред.) нарушают все соглашения. Поэтому, если мы отправим туда войска, у них должны быть авиация, большие сухопутные войска, беспилотники, контрбеспилотники, противовоздушная и противоракетная оборона", - считает бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

 

Миротворцы для Украины

Дискуссии относительно возможного размещения миротворцев в Украине после прекращения огня продолжаются уже несколько месяцев. Украина обсуждала этот вопрос с несколькими странами, в частности, с Францией и Британией.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что для сдерживания РФ нужна миллионная армия, а численность иностранного контингента будет зависеть от количества украинских войск. Также на полях Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что миротворческий контингент может состоять только из украинцев, но главное - это вопрос вооружения.

Глава Пентагона недавно исключил участие американских войск в миротворческой миссии. При этом в США настаивают, что Европа отправляла миротворцев в Украину.

По данным издания Welt, в Европе считают, что смогут предоставить до 25 тысяч миротворцев Украине.

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