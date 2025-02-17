Европа может отправить в Украину до 30 тысяч военных, - WP

По информации четырех информированных чиновников, численность потенциального военного контингента, который Европа может направить в Украину, была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

По данным источников издания, в настоящее время европейские государства готовы обеспечить несколько бригад для потенциальной дислокации в Украине ориентировочной численностью от 25 до 30 тысяч.

Собеседники WP отметили, что европейские военные "не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну".

Кроме того, войска в Украине могут быть поддержаны большим количеством сил за ее пределами "в случае, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться".

По информации издания, наиболее тщательное военное планирование такой миссии осуществила Франция. Она, по оценкам, может выделить около 10 тысяч военнослужащих.

В то же время другие европейские государства пока испытывают больше беспокойства или сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченными военными силами.