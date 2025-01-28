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Европа может мобилизовать экономику в короткий срок, но есть нюанс, - эксперт

Фото: Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник (facebook.com/nesvitaylov)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Страны Европейского союза (ЕС) могут мобилизовать экономику в короткий срок, но вопрос заключается в том, насколько быстро придет политическое понимание неотвратимости глобального конфликта.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

По словам Несвитайлова, Украина заинтересована в том, чтобы Европа была сильнее и субъектной.

Он отметил, что в ЕС уже формируется понимание того, что повышения оборонных бюджетов не избежать. В частности нет лишних дискуссий, кроме тех, во время которых обсуждают, как быстро удастся это реализовать.
 

"Если со Штатами не получится, то с Европой все же мы продержимся, хоть и не без труда. На самом деле при желании это (мобилизацию экономики Европы - ред.) можно сделать и в короткий срок. Здесь, скорее, насколько придет политическое понимание неотвратимости глобального конфликта", - добавил он.

 

Увеличение расходов на оборону стран НАТО

Ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно призывал членов НАТО повышать расходы на собственную оборону. Более того, в прошлом году он угрожал, что будет "поощрять" Россию "делать все, что угодно" с теми, кто не выполнит финансовых обязательств перед Альянсом.

В январе 2025-го Трамп призвал членов Альянса повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.

Тем временем Литва и Эстония уже пообещали достичь вышеупомянутых расходов на оборону.

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