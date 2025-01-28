Европа может мобилизовать экономику в короткий срок, но есть нюанс, - эксперт

По словам Несвитайлова, Украина заинтересована в том, чтобы Европа была сильнее и субъектной.

Он отметил, что в ЕС уже формируется понимание того, что повышения оборонных бюджетов не избежать. В частности нет лишних дискуссий, кроме тех, во время которых обсуждают, как быстро удастся это реализовать.



"Если со Штатами не получится, то с Европой все же мы продержимся, хоть и не без труда. На самом деле при желании это (мобилизацию экономики Европы - ред.) можно сделать и в короткий срок. Здесь, скорее, насколько придет политическое понимание неотвратимости глобального конфликта", - добавил он.