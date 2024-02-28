Европа должна перейти в режим военной экономики для производства оружия, - еврокомиссар

Европа должна перейти в режим военной экономики, а также нужно производить быстрее и больше оружия в рамках новой оборонно-промышленной стратегии.
Об этом заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Он добавил, что европейская оборона должна изменить парадигму.
"Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков, при нашей поддержке, делая их более заметными", - сказал еврокомиссар.
Бретон добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность, создавая оборонный потенциал, что позволит действовать вместе с европейскими союзниками, но также и автономно. Он также сказал о необходимости создания европейской опоры НАТО.
По его словам, блок уже увеличил свою промышленную базу по производству артиллерийских боеприпасов до 1 млн единиц в год и удвоит эту цифру в 2025 году. То же самое теперь должно произойти и со всем другим необходимым оборудованием для обороны и безопасности.
"Для европейской обороны, которая заслуживает доверия, мы также должны иметь адекватные бюджетные амбиции", - добавил Бретон.
Речь идет о специальных и дополнительных инвестициях в оборону в размере около 100 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности с учетом опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и совместных закупок газа.
Также крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems смогла удвоить свою производительность, однако планирует увеличить этот показатель в восемь раз.
А канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров значительно увеличить производство оружия.
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