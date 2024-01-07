Европа должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией, - глава МИД Швеции

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится, и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.

"Украинские солдаты также сражаются за нашу свободу и ценности", - говорит он.

Помощь Швеции для Украины

11 декабря правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Эти средства пойдут на поддержку украинцев зимой.

Перед этим Украина и Швеция обсудили совместную работу в сфере инноваций и опыта, полученного во время боевых действий, а также вопросы военной помощи и оборонные темы в целом.

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