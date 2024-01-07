Европа должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией, - глава МИД Швеции

Россия в обозримом будущем останется серьезной угрозой для безопасности Швеции и Европы.
Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter.
"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - заявил он.
Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится, и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.
"Украинские солдаты также сражаются за нашу свободу и ценности", - говорит он.
11 декабря правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Эти средства пойдут на поддержку украинцев зимой.
Перед этим Украина и Швеция обсудили совместную работу в сфере инноваций и опыта, полученного во время боевых действий, а также вопросы военной помощи и оборонные темы в целом.
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