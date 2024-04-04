Европа должна добиться от спикера Джонсона продвижения помощи Украине, - Кэмерон

Министры иностранных дел стран Европы должны оказать давление на спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, чтобы он вынес на голосование законопроект с помощью Украине на 60 млрд долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Крайне важно, чтобы мы дозвонились или, в моем случае, лично встретились со спикером Джонсоном в Палате представителей, чтобы добиться принятия этого законопроекта (с деньгами для Украины - ред.)", - отметил министр.

По его словам, министры иностранных дел стран Европы "должны сыграть реальную роль" в вопросе продвижения помощи Украине в США.

"Конгресс прислушивается к тому, что говорят другие, и к тому, что Америка способна сделать", - добавил Кэмерон.

Он подчеркнул, что есть вариант развития событий, "при котором Украина будет отброшена назад, а в Москве, Пекине, Тегеране и Пхеньяне будут ликовать". При этом НАТО и Европу будет ждать будущее, "в котором не будет безопасности".

Также глава МИД Британии призвал другие страны НАТО ускорить работу по отправке Украине оружия, срок годности которого истекает.

"Это оружие должно быть передано Украине - не дорогостоящее, списанное в наших собственных странах", - добавил он.

По словам Кэмерона, странам Запада необходимо "надавить" на свои министерства финансов, чтобы они разрешили конфискацию российских активов в пользу Украины любыми способами.