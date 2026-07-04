Европа компенсировала сокращение военного присутствия США в НАТО

Европейские союзники по НАТО в основном восполнили ресурсы, которые США исключили из своих планов на случай войны в Европе.
Об этом заявил заместитель верховного командующего Силами НАТО в Европе Джон Стрингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, заверение прозвучало накануне саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе. На встрече союзники попытаются сгладить недавние заявления, которые говорят о том, что Вашингтон отходит от политики, проводимой на континенте.
"Европейские союзники, безусловно, активизировались в плане восполнения пробелов в составе американских войск в Европе", - сказал Стрингер, добавив, что это стало демонстрацией "более сильной Европы в рамках более сильного на НАТО".
Как известно, США недавно объявили о масштабном сокращении численности войск, которых они направят в Европу в случае войны или кризиса. Это побудило НАТО обратиться к европейским странам с просьбой предоставить данные о войсках, которые еще не задействованы в рамках альянса.
Стрингер в свою очередь сказал, что в тех категориях, где Европа не может предоставить эквивалентные силы, они будут стремиться достичь аналогичного эффекта с помощью других средств.
"Распределение и перекладывание бремени ответственности сейчас осуществляется разумным, соразмерным образом, в полной мере руководствуясь военной логикой", - сказал он, подчеркнув готовность европейских союзников к изменению приоритетов и обязательств США.
Он также отметил, что все страны 32 страны НАТО согласились с тем, что к 2035 году они достигнут 3,5% ВВП трат на основные оборонные нужны.
"НАТО ожидает, что все страны, включая Великобританию, будут выполнять свои обязательства", - резюмировал он.
Напомним, на днях американский командующий сухопутными силами НАТО в Европе Крис Донагью заявил, что США не бросят европейских союзников на произвол судьбы, если РФ начнет вторжение на страны Балтии. То подчеркнул, что все члены НАТО уже активно готовятся отражать по по потенциальную атаку противника.
Также мы писали, что по данным Politico, Европа все больше стремиться полагаться на себя в вопросах обороны, уменьшая зависимость от США. При этом страны имеют имеют сомнения в способности континента защитить себя в случае нападения.