Канада і Європа перевірять заборонені після авіакатастрофи Boeing 737 Max

Авіаційна влада Канади і Європи самостійно, незалежно від Федерального управління цивільної авіації (FAA) США, перевірить безпеку літаків Boeing 737 Max і нове програмне забезпечення, над яким працює виробник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В даний час літаки цієї моделі не допущені до польотів практично у всіх країнах світу.

Компанія Boeing розраховує до 25 березня оновити програмне забезпечення, яке використовується на Boeing 737 Max, що запобігає кабріруванню (підйом носа лайнера в польоті), а FAA планує знову сертифікувати літаків, а також здійснити перепідготовку пілотів у квітні-травні цього року.

В той же час буде проведена перевірка змін, які проведуть Boeing і FAA для забезпечення безпеки експлуатації літаків.

"Коли зміни до програмного забезпечення будуть внесені, а на це знадобиться кілька тижнів, ми в Канаді проведемо свою сертифікацію, навіть якщо це зробить FAA", - заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Тоді загинули 149 пасажирів літака. Після цього ряд країн призупинили польоти Boeing 737 MAX 8.