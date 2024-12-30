Европа готовится к самому большому зимнему похолоданию: как реагируют цены на газ

К концу недели температура по всей Европе резко понизится из-за перемещения по региону областей низкого давления. Цены на газ идут вверх.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным Weather Services International, в пятницу и субботу, 4 и 5 января, в Лондоне, Париже и Берлине средняя температура будет ниже нуля, что примерно на 6 градусов ниже 30-летней нормы.
Метеорологическое бюро Великобритании ожидает снег в ближайшие дни, а также экстремальные ветры и дожди.
По всей Германии синоптики DWD также предупреждают о заморозках и гололедице.
Самый холодный период этой зимы, вероятно, подтолкнет спрос на отопление. Будут задействованы газовые запасы, которые упали ниже 75%. Изъятие запасов уже происходит быстрее обычного в этом году. Это подняло европейские цены на природный газ до максимумов с начала декабря.
Сейчас цены на газ составляют примерно 535 долларов за тысячу кубометров, что на 100 долларов, чем годом ранее (435 долларов).
Напомним, по прогнозу синоптиков, Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину.