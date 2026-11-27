Лидеры ЕС все охотнее идут на спор с Трампом из-за цифрового налога, оборонных закупок и финансирования Украины. Европейские чиновники объясняют это тем, что им уже нечего терять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Цифровой налог

По данным издания, предложенный президентом Европейского совета Антониу Костой проект семилетнего бюджета ЕС предусматривает сбор с компаний с глобальным оборотом свыше 750 млн евро, из которых 50 млн приходится на Европу. Среди плательщиков могут быть Google, Meta и Amazon.

Макрон заявил, что Франция поддерживает эту идею с 2018 года, а Европа имеет "полное право" ввести такой сбор. По его словам, США не соблюдают международные налоговые соглашения, принятые в рамках ОЭСР.

В Госдепартаменте США заявили Politico, что выступают против общеевропейского сбора. Председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге ожидает "определенных проблем" с Вашингтоном.

Не все страны ЕС поддерживают эту идею: Швеция выступает против новых собственных ресурсов ЕС, Ирландия против налога, а Люксембург имеет оговорки.

Оборонные закупки

Проект бюджета закрепляет "европейский приоритет" в оборонной и космической сферах. Это фактически исключает американские компании из участия в контрактах, финансируемых из бюджета ЕС. Вашингтон уже раскритиковал эту идею: по данным документа, распространенного в сентябре, такие меры "ослабляют конкурентоспособность и безопасность" ЕС.

Обеспокоенность выразила и Румыния. Министр обороны Штефан-Раду Опря заявил: "Нам нужны американские технологии в Европе". По данным издания, такие публичные протесты скорее исключение.

Почему Европа меньше боится США

Дипломаты и депутаты объясняют это поражением Республиканской партии на промежуточных выборах, годами торговых войн и споров по Украине.

"Американцы платят цену за то, что были такими агрессивными в отношении нас. Если мы этого не сделаем, мы все равно заплатим", - сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

Другой европейский дипломат отметил: "У нас немного поддержки для Украины. Нам пришлось согласиться на несбалансированную торговую сделку. Они и дальше сильно давят. Так что нам терять?".

Спор по Украине

Во время разговора 19 ноября Трамп, по словам трех европейских чиновников, жаловался на "выбрасывание миллиардов" на оружие и деньги для Украины. Лидеры ЕС, по данным издания, почти не отреагировали на это и рассматривают новый кредит на 45 млрд евро на 2027 год. В бюджете ЕС предусмотрено 100 млрд евро для Украины, а чиновники обсуждают дополнительные кредиты.