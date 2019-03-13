Європа не повинна залежати від російського газу, - Помпео

Держсекретар США назвав вторгнення РФ в Україну спробою Кремля отримати доступ до її нафтогазової галузі

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с администрацией Дональда Трампа для продвижения национальных интересов США по всему миру, особенно в Азии и Европе. Об этом он заявил на энергетической конференции CERAWeek, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Помпео отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

"Мы должны конкурировать на мировом рынке, способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков", - заявил он, намекая на Россию, Иран и Венесуэлу.

По словам Помпео, оживление в американской нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые некогда покрывались геополитическими соперниками.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту "Северный поток-2", точно также, как мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы", - сказал Помпео.

Госсекретарь также назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.

Напомним, власти Болгарии получили письмо от "Газпром экспорта", в котором компания проинформировала о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года