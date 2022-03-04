"Європа має прокинутися": Зеленський зробив заяву про обстріл Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський висловився про російські обстріли Запорізької атомної електростанції в Енергодарі вночі 4 березня і подальшу пожежу на території АЕС. Глава держави наголошує, що окупанти б'ють по станції прицільно і готувалися до такої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням термінове звернення Зеленського.
Президент попередив, що такі обстріли можуть закінчитися повторенням Чорнобильської катастрофи, і закликав світ невідкладно відреагувати на дії агресорів.
"Європа зараз повинна прокинутися!" - наголошує він.
Зеленський заявив, що прямо зараз горить найбільша атомна електростанція Європи, і зараз російські танки розстрілюють атомні блоки.
"Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто, вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувалися", - сказав глава держави.
"Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, які знають слово "Чорнобиль". Хто знає, скільки горя та жертв приніс вибух на атомній станції - це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч. Росія хоче це повторити, і вже повторює, але в шість разів більше!
Європейці, прокиньтесь, будь ласка. Говоріть своїм політикам - російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну електростанцію. Це місто Енергодар. Там шість енергоблоків...
Україна - це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух - це кінець усім! Це кінець Європи, це евакуація Європи... Тільки термінові дії Європи можуть призупинити російські війська", - заявив Зеленський.
Відео: Зеленський відреагував на ворожі обстріли Запорізької АЕС уночі 4 березня
Як повідомлялося, на Запорізьку АЕС пропустили пожежників для ліквідації загоряння. На станції відключили 3-й енергоблок, і тепер там працюють тільки 4.
Раніше через обстріл російськими військами Запорізької АЕС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.
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