Європа має позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, - Галущенко

"Щоб позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа має домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу", - зазначив Галущенко.

За його словами, це складний і амбітний проект, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром".

"Тут дуже важливою є роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", - сказав міністр.