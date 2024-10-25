Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция

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Эти парламентские выборы в Грузии – это еще одна знаковая веха в истории страны, важная не только для нее самой, но и для Украины. Еще перед полномасштабным вторжением России в 2022 году Украина, Молдова и Грузия основали "Евроинтеграционное трио".

Это формат сотрудничества, в котором три страны должны совместно двигаться в Европейский союз. С Украиной процесс идет достаточно быстро по меркам европейской бюрократии. У Молдовы есть свои сложности, когда на референдуме едва удалось закрепить проевропейский курс.

А Грузия вообще откатилась назад. Начиная с 2012 года правящая партия "Грузинская мечта" закручивает гайки и делает больше шагов в сторону России, чем Европы – при этом формально не отказываясь от европейского курса. Это означает торговлю со страной-агрессором, отказ от санкций против России и другие неприятные для Украины вещи, в частности откровенно антиукраинскую риторику от официального Тбилиси.

Не всем в стране нравится такое положение. Грузию регулярно накрывают проевропейские протесты, многие грузины вообще лично уехали защищать Украину с оружием против российской агрессии. Несмотря на это, "Грузинская мечта" до сих пор находила способы остаться у власти. А на этих выборах планирует сделать ее абсолютной.

Больше, чем просто выборы

И для власти, и для оппозиции ставки на выборах очень высоки. В середине сентября фактический лидер "Грузинской мечты", олигарх со связями в России Бидзина Иванишвили заявил, что цель его партии на выборах – получить конституционное большинство. Оно нужно для того, чтобы объявить вне закона ряд оппозиционных партий. В частности, речь идет о "Едином национальном движении", основанном экс-президентом Михеилом Саакашвили.

После этого в планах "Грузинской мечты", по словам Иванишвили, извинения перед Кремлем за войну 2008 года, как бы дико это ни звучало. Напомним, тогда Россия напала на Грузию и оккупировала два ее региона: Абхазию и Южную Осетию.

Бидзина Иванишвили на митинге (фото: Getty Images)

Также конституционное большинство, убеждает власть, необходимо ей для "восстановления территориальной целостности мирным путем". В оппозиционных грузинских медиа встречаются предположения, что речь идет о конфедеративной модели – союзе нескольких независимых государств, при которой Грузии необходимо будет признать независимость Абхазии и Южной Осетии. В настоящее время в конституции Грузии эти регионы прописаны как автономии.

По сути, это та модель, которую Кремль неудачно пытался навязать Украине через Минские договоренности. Главное в ней то, что руками марионеток из Южной Осетии и Абхазии Россия сможет блокировать курс Грузии в ЕС и НАТО.

Задача оппозиции на этих выборах – сорвать такой сценарий и вернуть Грузию на европейский курс.

Власть делает ставку на страх

Согласно исследованию британской компании SAVANTA, "Грузинская мечта" имеет поддержку 35% населения. Но четыре основных проевропейских оппозиционных блока вместе могут рассчитывать на 52%. Среди них, "Коалиция за перемены" – 19%, "Единство" (на базе Национального движения) – 16%, "Сильная Грузия" – 9%, "Гахария – За Грузию" – 8%.

В то же время опрос GORBI, проведенный по заказу провластной телекомпании "Имеди", отдает "Грузинской мечте" 60,2%, как раз необходимые для конституционного большинства. В оппозиции такие опросы рассматриваются как подготовка почвы для массовых фальсификаций.

Но не только за счет подтасовок "Грузинская мечта" планирует выигрывать выборы. Административный ресурс и влияние на бюджетников со стороны властей никуда тоже не делось.

В то же время, "Грузинская мечта" и Иванишвили по старой привычке авторитарных режимов пытаются сплотить свой электорат против внешних и внутренних "врагов". В случае Грузии для этого придумали мифическую "партию глобальной войны". По версии грузинских властей, это те силы в странах Запада, которые хотят "втянуть Грузию в войну" и "открыть второй фронт" против России.

По словам, грузинского политического аналитика Гелы Васадзе, этот месседж подразумевает, что пока у власти "Грузинская мечта', Грузия не будет воевать. Но если она проиграет выборы, тогда страшная "партия глобальной войны" захватит власть и обязательно будет такая же война, как в Украине.

"Это очень примитивный, но вместе с тем достаточно эффективный ход. Потому что, конечно же, никто из избирателей не верит в то, что Грузия нападет на Россию и что будет какая-то "глобальная партия войны". Но все верят в другое – что Россия может напасть" на Грузию, и травма 2008 никуда не делась", – отметил Васадзе.

По его словам, у Кремля нет сил для нападения на Грузию, ведь все ресурсы направляет против Украины. Но "страх перед войной на людей с ранимой психикой и базовым образованием действует".

Показательны в этом плане агитационные плакаты, размещенные по заказу "Грузинской мечты", на которых сравнивали изображения уничтоженных войной украинских городов и мирную жизнь в Грузии. Подписи к баннерам призывают "сказать нет войне" и "выбирать мир".

"Прибыл десант российских политтехнологов. В том числе и грузинского происхождения, консультирующих "Грузинскую мечту", и они придумали такую вот рекламу. Но это имеет обратный эффект. Никто на это не клюет", – сказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина доктор политических наук, эксперт центра внешнеполитических исследований OPAD Вахтанг Маисая.

Что предлагает оппозиция

Стратегия оппозиции состоит в привлечении к выборам максимального количества проевропейски настроенных граждан Грузии. В течение всей избирательной кампании по стране проходят масштабные митинги с десятками тысяч участников.

"Я думаю, что большая мобилизация проевропейских сил будет 26 октября, как это произошло в Молдове, где в последний момент изменилась ситуация. Массово выйдут люди, которые поддерживают евроинтеграцию и проевропейский курс", – убежден Маисая.

Вместе с тем оппозиции так и не удалось сформировать единый блок. По мнению Гелы Васадзе, в будущем, по одному из сценариев, это создает риск, что власть перетянет одну из партий на свою сторону.

Пример агитационного баннера. Подпись слева – "Нет войне!". Справа – "Выбирай мир". Внизу – "41 Грузинская мечта".

Важно, что на стороне оппозиции активно выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили. В начале этого года при ее посредничестве оппозиционные партии подписали "Грузинскую хартию".

Это общий план действий после победы на выборах. Он предполагает, что проевропейские партии согласятся сформировать временное правительство, провести реформы и вернуть страну на европейский путь. А через год подписанты хартии должны сложить мандаты, чтобы провести еще одни парламентские выборы, конкурируя между собой. В Зурабишвили уже есть кандидат в премьер-министры, не представляющий ни одну из оппозиционных партий. Однако его имя будет объявлено после выборов.

Так же у оппозиции есть идеи, как бороться с фальсификациями. Главная ставка – на наблюдателей. К счастью, в современном мире, когда у каждого есть смартфон, это проще, чем раньше.

"У нас подготовлено 4 тысячи волонтеров, которые будут помогать международным и национальным наблюдателям проводить мониторинг, чтобы выборы не были сфальсифицированы", – отметил Маисая.

Будет ли революция после выборов

Власти Грузии уже несколько лет методично "закручивают гайки". Едва ли не самый большой резонанс вызвал принятый в начале года закон "О прозрачности иностранного влияния", напоминающий российский закон об иностранных агентах. Тогда по всей Грузии прокатились протесты, которые, однако, сошли на нет. По оценке Маисая закон создает правовые основания для начала репрессий, если возникнет такая необходимость.

Повод для репрессий может появиться сразу после выборов, потому что маловероятно, что в этот раз они закончатся спокойно.

"Мне кажется, что после выборов в Грузии будет очень большой политический кризис, потому что будут два результата голосования. В одном победит "Грузинская мечта". А в результатах экзит-полов от оппозиционных СМИ будут другие данные. Начнутся демонстрации. А дальше все зависит от того, сколько людей выйдет на улицы и как будет реагировать государство", – сказал РБК-Украина аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич.

И именно этот момент будет для оппозиции тестом на стойкость. По словам Войтасевича, власти Грузии научились справляться с протестами.

"Грузинская мечта" знает, как реагировать на эти ситуации. Они не используют такого насилия как "Национальное движение", но всегда стараются, чтобы люди сами решили, что демонстрации не имеют шансов привести к целям оппозиции, – говорит Войтасевич, – всегда трудно участвовать в протестах очень долго. Как было видно весной, когда грузины протестовали против закона об иностранных агентах, неделю-две очень много людей на улицах. А потом у них начинается фрустрация и, наконец, люди возвращаются домой. А "Грузинская мечта" продолжает делать все, что хочет".

Как не допустить очередного затухания протеста – отдельный вызов оппозиционным силам. В подобных ситуациях в других странах не последнюю роль играла поддержка извне. Например, как показали обе революции в Украине, Оранжевая и Революция достоинства, солидарность иностранных лидеров с одной стороны придавала воодушевления людям на майданах, с другой – создавала давление на власть.

В случае Грузии такие сигналы из-за границы уже поступают. В Евросоюзе наблюдают за ситуацией с "беспокойством". 27 июня Совет Европейского союза приостановил процесс вступления Грузии в ЕС. А 21 октября тринадцать стран-членов ЕС заявили, что Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если власти страны не изменят политический курс. В Европарламенте также звучат призывы ввести жесткие меры по отношению к Грузии в случае фальсификаций.

С другой стороны действия "Грузинской мечты" и Иванишвили свидетельствуют, что они явно сделали ставку на победу Дональда Трампа во время выборов в США. Если это произойдет, вероятно, политический ландшафт всего мира будут ждать колоссальные изменения, и западным лидерам будет не до Грузии. В конце концов и о неформальной поддержке грузинских властей со стороны России тоже не следует забывать.

При написании материала использовались данные социологических опросов, заявления грузинских и европейских политиков, комментарии грузинских политических аналитиков Гелы Васадзе и Вахтанга Маисая, аналитика по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцеха Войтасевича.