В Молдове евроинтеграцию на референдуме поддержали только чуть более половины избирателей. Причин этому несколько.

По его мнению, первая причина состоит в том, что в Молдове было большое число противников евроинтеграции, это базовый пророссийский электорат.

"Активно Российская Федерация работала на том, чтобы расширить свою базу фактически путем запугивания молдаван. Они привязывали будущий дрейф в ЕС к тому, что будет потом НАТО, потом будут военные базы. А это эскалирует ситуацию и спровоцирует втягивание Молдовы в войну", - добавил Рохов.

Также на результаты могли повлиять электоральные "сетки" беглого молдавского олигарха Илана Шора. Они состоят из около 130 тысяч граждан, которые должны проголосовать против президента Майи Санду на выборах. Соответственно, это повлияло на количество противников вступления в ЕС.