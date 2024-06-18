Еврокубковый дебютант переманил лидера "Днепра-1"

26-летний украинец пополнил ряды "волчьей стаи". Вингер стал вторым летним новичком житомирян после македонца Димитара Трайкова.

Гуцуляк подписал с "Полесьем" контракт на 2 года. Трансфер обошелся "полесским волкам" ориентировочно в 600 тысяч евро. В рядах "Днепра-1" новичок пятой команды УПЛ провел три сезона подряд.

Уроженец Красилова Гуцуляк – воспитанник львовских "Карпат". На уровне Премьер-лиги он дебютировал в сезоне 2016/17. Полгода провел в структуре испанского "Вильярреала", а в 2020-2021 гг. защищал цвета черниговской "Десны".

"Полесье" в межсезонье-2024

Житомиряне завершили дебютный сезон в Премьер-лиге на 5-й строчке. Летом команда стартует в квалификации Лиги конференций.

В конце мая новым главным тренером "Полесья" стал Имад Ашур. Ранее и. о. спортивного директора клуба стал Дарио Друди. Перед новым сезоном "полесские волки" отказались от услуг вратарей Бойко и Поспелова, защитников Шабанова и Кравца.

16 июня "Полесье" вышло из отпуска. Футболистам первой команды презентовали нового вождя, а также раздали экипировку с обновленной символикой "полесских волков".