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Еврокубковый дебютант переманил лидера "Днепра-1"

Фото: Алексей Гуцуляк примерял футболку "волчьей стаи" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Кандидат в сборную Украины Алексей Гуцуляк сменил "Днепр-1" на житомирское "Полесье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний украинец пополнил ряды "волчьей стаи". Вингер стал вторым летним новичком житомирян после македонца Димитара Трайкова.

Гуцуляк подписал с "Полесьем" контракт на 2 года. Трансфер обошелся "полесским волкам" ориентировочно в 600 тысяч евро. В рядах "Днепра-1" новичок пятой команды УПЛ провел три сезона подряд.

Уроженец Красилова Гуцуляк – воспитанник львовских "Карпат". На уровне Премьер-лиги он дебютировал в сезоне 2016/17. Полгода провел в структуре испанского "Вильярреала", а в 2020-2021 гг. защищал цвета черниговской "Десны".

"Полесье" в межсезонье-2024

Житомиряне завершили дебютный сезон в Премьер-лиге на 5-й строчке. Летом команда стартует в квалификации Лиги конференций.

В конце мая новым главным тренером "Полесья" стал Имад Ашур. Ранее и. о. спортивного директора клуба стал Дарио Друди. Перед новым сезоном "полесские волки" отказались от услуг вратарей Бойко и Поспелова, защитников Шабанова и Кравца.

16 июня "Полесье" вышло из отпуска. Футболистам первой команды презентовали нового вождя, а также раздали экипировку с обновленной символикой "полесских волков".

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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