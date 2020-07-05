Єврокубкова інтрига: Боротьба загострюється за три тури до закінчення УПЛ

За підсумками матчів 29 туру української Прем'єр-ліги в турнірній таблиці зберігається інтрига в боротьбі за друге місце, яке дає путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Відразу три клуби мають шанси пробитися до головного клубного турніру.

Напередодні "Динамо" ускладнило собі завдання, програвши лідеру чемпіонату донецькому "Шахтарю". Осічкою київської команди скористалася чернігівська "Десна", яка впевнено взяла три очки в домашньому матчі, обігравши ковалівський "Колос" з рахунком 5:1. Завдяки цьому розгрому підопічні Олександра Рябоконя вийшли на друге місце, набравши 55 очок. Стільки ж і у киян, але вони поступаються за додатковими показниками.

"Динамо" і зовсім могло опуститися на четверте місце, однак луганська "Зоря" не втримала перемогу над "Олександрією" - 2:2. Команда Віктора Скрипника не дорахувалася двох очок і, маючи 54 пункт в активі, посідає четверту позицію.

Командам залишилося зіграти в чемпіонаті по три матчі і оскільки вони йдуть дуже щільно, кожен наступний тур напевно буде вносити зміни в турнірне становище. Надалі луганчан чекає зустріч на виїзді з "Колосом", "Динамо" поїде в гості до "Олександрії", а "Десна" прийме "Шахтар".

Нагадаємо, донецький клуб достроково завоював золоті медалі чемпіонату УПЛ сезону 2019/20.