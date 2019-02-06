Єврокомісія заборонила злиття Siemens і Alstom

Злиття заборонили через потенційні збитки для конкуренції та безпеки

Европейская комиссия запретила слияние железнодорожных активов немецкой компании Siemens и французской Alstom. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт комиссии.

Как сообщается, слияние нанесло бы ущерб конкуренции на рынках систем железнодорожной сигнализации и высокоскоростных поездов.

"Стороны не предложили средств правовой защиты, достаточных для решения этих проблем", - говорится в сообщении.

Компании Siemens и Alstom выразили сожаление в связи с решением Еврокомиссии.

В свою очередь в пресс-службе Siemens отметили, что пакет средств правовой защиты по сделке был широким и учитывал все опасения, высказанные комиссией.

О намерении объединить производителя железнодорожной техники Siemens Mobility с французской Alstom стало известно в 2017 году. Власти Германии и Франции поддерживали идею слияния.

Ранее РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму газовые турбины Siemens стали причиной аварии, в результате которого повреждены производственные цеха ТЭС возле Симферополя.

Прокуратура Гамбурга с мая 2018 года проводит следствие в отношении трех граждан Германии, которые работают в офисе Siemens в Санкт-Петербурге.