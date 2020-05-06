Єврокомісія спрогнозувала глибину падіння економіки країн ЄС

Пандемія коронавірусу являє собою серйозний шок для світової економіки і економіки ЄС з дуже серйозними соціально-економічними наслідками. Про це йдеться в економічному прогнозі Єврокомісії (весна 2020 року).

Згідно з прогнозом, економіка єврозони скоротиться на рекордні 7,7% у 2020 році і виросте на 6,3% у 2021 році. Економіка ЄС скоротиться на 7,5% у 2020 році і зросте приблизно на 6% у 2021 році. Прогнози щодо ЄС та зоні євро були переглянуті приблизно на дев'ять процентних пунктів порівняно з економічним прогнозом осені 2019 року.

Шок для економіки ЄС буде асиметричним в тому сенсі, що пандемія охопила всі країни-учасниці, але і падіння ВВП в 2020 році (від -4,3% у Польщі до -9,7% у Греції) та відновлення в 2021 році встановлені будуть помітно відрізнятися.

Відновлення економіки кожної держави-члена буде залежати не тільки від розвитку пандемії в цій країні, але також від структури їх економіки і їх здатності реагувати. Враховуючи взаємозалежність економік ЄС, динаміка відновлення в кожній державі-члені також буде впливати на відновлення чинності інших держав-членів.

Валдіс Домбровскіс, виконавчий віце-президент Єврокомісії, сказав: "На даному етапі ми можемо лише орієнтовно визначити масштаби і серйозність коронавірусного шоку для нашої економіки. Хоча безпосередні наслідки будуть набагато більш серйозними для світової економіки, ніж фінансова криза, глибина впливу буде залежати від розвитку пандемії, нашої здатності безпечно відновити економічну діяльність і відновитися після не.

Паоло Джентілоні, єврокомісар з економіки, заявив: "Європа переживає економічний шок, якого не було з часів Великої депресії".

Згідно з прогнозом, рівень безробіття в зоні євро, виросте з 7,5% у 2019 році до 9,5% у 2020 році, а потім знову знизиться до 8,5% у 2021 році. В ЄС, за прогнозами, рівень безробіття зросте з 6,7% в 2019 році до 9% в 2020, а потім впаде до 8% у 2021 році.

Очікується, що споживчі ціни у цьому році значно впаде через падіння попиту і різкого падіння цін на нафту, що в сукупності має більш ніж компенсувати підвищення цін, викликане перебоями в постачаннях через пандемію.

Інфляція в зоні євро в даний час прогнозується на рівні 0,2% у 2020 році та 1,1% у 2021 році. Для ЄС інфляція прогнозується на рівні 0,6% у 2020 році та 1,3% у 2021 році.

Після того, як з 2014 року спостерігається тенденція до зниження, відношення державного боргу до ВВП також буде рости. У зоні євро прогнозується зростання з 86% у 2019 році до 102,7% у 2020 році та зниження до 98,7% у 2021 році. В ЄС прогнозується зростання з 79,4% у 2019 році до 95% в цьому році і зниження до 92% у наступному році.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка США у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 року. За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, у т. ч. у США - на 5,9%, у Німеччині - на 7,0%, у Франції - на 7,2%, в Італії - на 9,1%, в Іспанії - на 8,0%, в Японії - на 5,2%, у Великобританії - на 6,5%, в Канаді - на 6,2%.