S&P прогнозує глибоке падіння світової економіки через пандемію

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Економічний ефект від COVID-19 буде сильніше, ніж очікувалося

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння світової економіки у 2020 році на 2,4% через пандемію коронавірусу і зростання на 5,9% у 2021 році. Про це йдеться в оновленому прогнозі агентства.

Як наголошується в повідомленні, агентство було змушене переглянути свій попередній прогноз, який передбачав зростання на 0,4%, оскільки економічний вплив COVID-19 довше і інтенсивніше, ніж очікувалося.

S&P прогнозує зниження світового ВВП на 7,6% в перші три місяці року і на 35% в річному вираженні в другому кварталі.

Велика частина більш низького прогнозу обумовлена змінами у країнах з розвиненою економікою і їх побічними ефектами - одне для одного і для решти світу. Прогнози по США і єврозоні були знижені приблизно на 4 і 5 процентних пунктів відповідно.

Цей різкий перегляд у бік пониження обумовлений наступними факторами.

По-перше, більшість країн розширили свої обмеження соціального дистанціювання (або їх більш екстремальну версію: блокування). Існує ризик того, що ці обмеження будуть розширені.

По-друге, стратегії виходу виглядають більш плавними, ніж очікувалося. Зокрема, про це свідчить прикладі Китаю, а також повторного посилення обмежень в країнах, де рівень зараження знову почав рости після того, як він опинився під контролем. Поступове зняття обмежень передбачає поступове відновлення.

По-третє, різке уповільнення в кожному регіоні взаємодіє один з одним через традиційні канали торгівлі та розповсюдження фінансових ресурсів. Ці ефекти другого циклу знижують економічну активність.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Нагадаємо, МВФ очікує, що економічне зростання Азії у 2020 році буде нульовим вперше за 60 років, оскільки коронавірусна криза завдає "безпрецедентний удар" по сфері послуг регіону та основних напрямах експорту.