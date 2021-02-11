Світло в кінці тунелю: Єврокомісія дала прогноз відновлення економіки ЄС

Країни Європейського союзу і єврозони вийдуть на докризовий рівень раніше, ніж очікувалося ще восени 2020 року. Темпи зростання прискоряться у другій половині 2021 року і у 2022 році.

Єврокомісія оцінює економічний спад у 2020 році на рівні 6,8% в 19 країнах зони євро і на 6,3% у всіх 27 країнах ЄС. За прогнозом, економіка єврозони зросте на 3.8% у 2021 році і у 2022 році. Зростання в країнах ЄС очікується на рівні 3,7% у 2021 році і на 3,9% у 2022 році.

Як наголошується в прогнозі, після сильного зростання в третьому кварталі 2020 року економічна активність знову впала в четвертому кварталі, оскільки друга хвиля пандемії викликала відновлення карантинних заходів.

"Таким чином, очікується, що європейська економіка завершить 2020 рік і почне новий рік на слабкій основі. Однак тепер в кінці тунелю з'явилося світло. По мірі того як кампанії вакцинації набирають обертів і тиск на системи охорони здоров'я знижується, заходи стримування поступово послаблюються", - йдеться в повідомленні.

При збереженні обмежень економіка єврозони скоротиться в першому кварталі 2021 року. Але по мірі прискорення кампанії вакцинації активність буде помірно зростати у другому кварталі і більш активно в третьому, чому сприятиме приватне споживання при додаткової підтримки з боку світової торгівлі.