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ЄС працює над новими санкціями проти 100 росіян, - Боррель

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Брюссель, Середа 09 березня 2022 13:42
ЄС працює над новими санкціями проти 100 росіян, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз працює над новими санкціями щодо 100 громадян Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, ЄС готує новий раунд заборон на поїздки і заморожування активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Держави-члени працюють над пакетом санкцій, близько 100 осіб, відповідальних на різних рівнях влади", - сказав Боррель.

Він заявив, що сподівається на досягнення угоди "до кінця сьогоднішньої сесії", не повідомивши більш докладної інформації.

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