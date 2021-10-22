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Єврокомісія перевірить європейські ринки газу на спекуляції

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Брюссель, П'ятниця 22 жовтня 2021 18:18
Єврокомісія перевірить європейські ринки газу на спекуляції Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісія в листопаді перевірить ринки газу і вуглецевих квот Європи на необґрунтовані спекуляції. В ЄС також розроблять стратегію щодо підвищення своєї енергетичної незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

За її словами, в ході дводенного саміту ЄС обговорювалося зростання цін на енергоносії і причини, які його викликали. "Єврокомісія до середини листопада представить поглиблений аналіз роботи цього ринку", - сказала вона, додавши, що поки немає ніяких фактів, що вказують на необґрунтовані спекуляції на європейському газовому ринку.

Глава Єврокомісії зазначила, що в більш віддаленій перспективі ЄС планує працювати над додатковими кроками, які покликані підвищити енергетичну незалежність європейського ринку.

Також вона уточнила, що Єврокомісія проведе до середини листопада переоцінку роботи ринків енергетики і вуглецевих квот ЄС.

Нагадаємо, 14 жовтня ціна на газ на європейському ринку перевищила 1200 доларів за тисячу кубометрів.

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