Еврокомиссия проверит европейские рынки газа на спекуляции
Еврокомиссия в ноябре проверит рынки газа и углеродных квот Европы на необоснованные спекуляции. В ЕС также разработают стратегию по повышению своей энергетической независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По ее словам, в ходе двухдневного саммита ЕС обсуждался рост цен на энергоносители и причины, которые его вызвали. "Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ работы этого рынка", - сказала она, добавив, что пока нет никаких фактов, указывающих на необоснованные спекуляции на европейском газовом рынке.
Глава Еврокомиссии отметила, что в более отдаленной перспективе ЕС планирует работать над дополнительными шагами, которые призваны повысить энергетическую независимость европейского рынка.
Также она уточнила, что Еврокомиссия проведет к середине ноября переоценку работы рынков энергетики и углеродных квот ЕС.
Напомним, 14 октября цена на газ на европейском рынке превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.