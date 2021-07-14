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У Польщі визнали неконституційним одне з положень договору про ЄС

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Польща, Середа 14 липня 2021 20:49
У Польщі визнали неконституційним одне з положень договору про ЄС Фото: КС Польщі визнав неконституційним одне з положень договору про ЄС (flick.com libereurope)
Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд Польщі визнав неконституційним одне з положень договору про Євросоюз, яке дозволяє суду ЄС обмежувати діяльність польських судів. Це сталося після того, як суд ЄС зажадав, щоб Польща припинила діяльність Дисциплінарної палати Верховного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Конституційний суд Польщі постановив сьогодні, що стаття 4 пункту 3 договору про ЄС суперечить кільком статтям польської Конституції, тому "не має пріоритету" над польським законодавством та "безпосереднього застосування".

Це рішення Конституційного суду дозволяє Польщі не виконувати вимогу суду ЄС. Однак, якщо Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі продовжить працювати, то суд ЄС може накласти на Варшаву фінансове покарання.

У Міністерстві юстиції Польщі заявили, що рішення Конституційного суду захистило польський конституційний лад від "безправного втручання, узурпації, правової агресії з боку органів ЄС".

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