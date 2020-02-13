Єврокомісія прогнозує прискорене економічне зростання країн Східної Європи

Європейська комісія прогнозує стійке і помірне економічне зростання в країнах Європейського союзу у 2020-2021 роках. Про цього йдеться в оновленому прогнозі ЄК.

Згідно з прогнозом, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в зоні євро буде стабільним на рівні 1,2% у 2020-2021 роках. У цілому по країнах ЄС прогнозується незначне уповільнення зростання до 1,4% у 2020-2021 роках порівняно з 1,5% у 2019 році.

Згідно з прогнозом, економіка Польщі зросте на 3,3% у 2020 2021 роках порівняно з 4,0% до 2019 року, в Румунії зростання складе 3,8% у 2020 році і 3,5% у 2021 році. В інших країнах Східної Європи зростання буде на рівні 2-3%.

Як відзначають в ЄК, перша фаза торгівельної угоди між США і Китаєм в деякій мірі допомогла знизити ризики зниження цін, але висока ступінь невизначеності торговельної політики США залишається перешкодою для відновлення ділових очікувань. Крім того, соціальні протести в Латинській Америці ризикують підірвати відновлення економіки регіону. Посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході підвищило ризик конфліктів в регіоні.

Хоча в даний час існує ясність щодо торговельних відносин між ЄС і Великобританією в перехідний період, зберігається значна невизначеність щодо майбутнього партнерства з Великобританією. Спалах коронавірусу 2019-nCoV з його наслідками для охорони здоров'я, економічної діяльності та торгівлі, особливо в Китаї, є новим фактором зниження. Початковий прогноз ЄК полягає в тому, що спалах досягне піку в першому кварталі, з відносно обмеженими глобальними вторинними ефектами. Однак чим довше він триватиме, тим вище ймовірність побічних ефектів для економічних настроїв і умов глобального фінансування. Ризики, пов'язані зі зміною клімату, хоча і в основному довгострокові, не можна виключати в короткостроковій перспективі, відзначають в ЄК.

Зазначимо, за даними НБУ, відставання України за рівнем середніх зарплат від сусідніх країн залишається величезним. У третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного працівника в Україні досягла 382 євро. У той же час середньостатистичний робітник в Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), в Республіці Польща - 1142 євро (у 3 рази), на території Російської Федерації - 636 євро (в 1,7 рази).