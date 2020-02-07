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НБУ прогнозує поступове прискорення економіки України

Новини » Економіка     07.02.2020 - 12:31
НБУ прогнозує поступове прискорення економіки України
Фото: завод Антонов (facebook.com/antonov.company)

Зростання економіки прискориться до 3,5-4,0% на рік

Національний банк України (НБУ) прогнозує поступове прискорення економіки до 3,5% у 2020 році та 4% - у наступні роки. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" (лютий 2020 року) Національного банку України (НБУ).

Як зазначається у звіті, прискоренню сприятиме пом’якшення монетарної політики НБУ.

"Високий рівень приватного споживання та інвестицій залишатиметься основним рушієм економічного зростання. Водночас внесок чистого експорту у ВВП й надалі буде від’ємним через значну потребу реального сектору економіки в інвестиційному імпорті", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, досить високі темпи зростання реальних доходів населення зумовлять подальше скорочення розриву в заробітних платах порівняно із сусідніми країнами. Це й надалі підвищуватиме зацікавленість українців у працевлаштуванні в Україні, а не за кордоном.

У 2019 році зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило 3,3% р/р, практично на рівні 2018 року.

"Вагомими чинниками цього були пожвавлення приватного споживання на тлі підвищення зарплат, пенсій та поліпшення споживчих настроїв, а також високі темпи зростання інвестицій. У свою чергу, це позначилося на зростанні торгівлі, транспорту, будівництва та низки секторів послуг. Черговий рекордний урожай зернових та олійних культур був вагомим драйвером зростання ВВП та експорту. За результатами року слабкими були показники промисловості через вплив несприятливої зовнішньої цінової кон’юнктури, послаблення цінової конкурентоспроможності на тлі зміцнення реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) та теплу погоду", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, Національний банк оцінив зростання економіки України у 2019 році на рівні 3,3%. У той же час в четвертому кварталі зростання ВВП уповільнилося до 2,2%.

Відзначимо, за даними Національного банку України, у 2019 році зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні уповільнилося до 1,4%, що у 2,7 рази менше, ніж у 2018 році.

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