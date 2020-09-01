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Єврокомісія закликала Угорщину скасувати закриття кордонів

Брюссель, Вівторок 01 вересня 2020 13:15
Єврокомісія закликала Угорщину скасувати закриття кордонів
Фото: єврокомісар Ільва Юханссон (wikimedia.org News Oresund)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія закликає Угорщину скасувати рішення про закриття кордонів для іноземців. Брюссель розцінює його як порушення цілісності Шенгенської зони.

Про це у Twitter повідомила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Юханссон.

За її словами, вона разом з єврокомісаром з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерсом направила лист уряду Угорщини з нагадуванням про важливість цілісності Шенгенської зони, а також про необхідність забезпечити пересування громадян країн Євросоюзу.

"Будь-які заходи, які не відповідають цим основоположним принципам законодавства ЄС, звичайно ж, мають бути негайно скасовані", - зазначила Юханссон.

Він додала, що Єврокомісія має намір запросити в Угорщині додаткову інформацію про закриття кордонів.

Нагадаємо, Угорщина з 1 вересня закрила кордони для іноземців в рамках боротьби з поширенням COVID-19.

При цьому що стосується громадян України, то в'їзд до Угорщини дозволено для деяких категорій, зокрема, при наявності посвідки на проживання.

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