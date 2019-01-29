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Єврокомісія закликала Google, Facebook і Twitter посилити боротьбу з фейками

Новини » Телеком & IT    29.01.2019 - 18:42
Єврокомісія закликала Google, Facebook і Twitter посилити боротьбу з фейками
Ілюстративне фото (pixabay LoboStudioHamburg)

Компаніям необхідно прийняти додаткові заходи для протидії дезінформації

Європейська комісія закликала інтернет-компанії, включаючи Google, Facebook і Twitter, збільшити зусилля по боротьбі проти дезінформації перед виборами до Європарламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Так, Google, Facebook, Twitter, Mozilla і асоціації, що представляють рекламний сектор, подали свої перші звіти про заходи для дотримання Кодексу практик проти дезінформації.

У Єврокомісії відзначили, що компаніям необхідно прийняти додаткові заходи для забезпечення повної прозорості політичної реклами до початку європейських виборів у всіх державах-членах ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія розробила план протидії дезінформації напередодні виборів у Європейський парламент у 2019 році. План представив віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп. Зазначається, що у вступному слові до плану з посиланням на Центр аналізу гібридних загроз Європейської служби зовнішніх зв'язків дезінформація з боку РФ названа однією з головних загроз для Євросоюзу.

Високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні заявляла, що Євросоюз чекає від 28 глав міністерств закордонних справ пропозицій щодо протидії дезінформації.

Також РБК-Україна писало, що відповідальний за комунікації компанії Facebook Нік Клегг заявив, що буде створений спеціальний штаб для протистояння дезінформації і поширенню неправдивих новин перед парламентськими

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