Єврокомісія представила стратегію боротьби з коронавірусом взимку
Брюссель, Середа 02 грудня 2020 20:40
Європейська комісія сьогодні затвердила стратегію боротьби з пандемією коронавірусу на території Євросоюзу взимку. Стратегія включає рекомендації для країн ЄС, націлені на стримання поширення COVID-19.
Про це
йдеться в офіційному повідомленні на сайті Єврокомісії.
Стратегія рекомендує
розробка планів
безперервної підтримки закладів охорони здоров'я для забезпечення можливості керування спалахами COVID-19, а також проведення спільних закупівель для усунення дефіциту медобладнання;
втома населення від пандемії та його психічне здоров'я;
підтримка членів ЄС у проведенні вакцинації від коронавірусу відповідно до їх національних планів.
Нагадаємо, до цього глава Єврокомісії пропонувала
створити в ЄС новий спільний орган, який допоміг би реагувати на майбутні пандемії.