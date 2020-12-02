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Єврокомісія представила стратегію боротьби з коронавірусом взимку

Автор: Дмитро Левицький

Європейська комісія сьогодні затвердила стратегію боротьби з пандемією коронавірусу на території Євросоюзу взимку. Стратегія включає рекомендації для країн ЄС, націлені на стримання поширення COVID-19.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Єврокомісії.

Стратегія рекомендує

  • розробка планів безперервної підтримки закладів охорони здоров'я для забезпечення можливості керування спалахами COVID-19, а також проведення спільних закупівель для усунення дефіциту медобладнання;
  • втома населення від пандемії та його психічне здоров'я;
  • підтримка членів ЄС у проведенні вакцинації від коронавірусу відповідно до їх національних планів.

Нагадаємо, до цього глава Єврокомісії пропонувала створити в ЄС новий спільний орган, який допоміг би реагувати на майбутні пандемії.

Прогноз погоди
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