Єврокомісія представила стратегію боротьби з коронавірусом взимку

Європейська комісія сьогодні затвердила стратегію боротьби з пандемією коронавірусу на території Євросоюзу взимку. Стратегія включає рекомендації для країн ЄС, націлені на стримання поширення COVID-19.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Єврокомісії.

Стратегія рекомендує







розробка планів безперервної підтримки закладів охорони здоров'я для забезпечення можливості керування спалахами COVID-19, а також проведення спільних закупівель для усунення дефіциту медобладнання;

для забезпечення можливості керування спалахами COVID-19, а також проведення спільних закупівель для усунення дефіциту медобладнання; втома населення від пандемії та його психічне здоров'я;

та його психічне здоров'я; підтримка членів ЄС у проведенні вакцинації від коронавірусу відповідно до їх національних планів.

Нагадаємо, до цього глава Єврокомісії пропонувала створити в ЄС новий спільний орган, який допоміг би реагувати на майбутні пандемії.