Еврокомиссия представила стратегию борьбы с коронавирусом зимой

Европейская комиссия сегодня утвердила стратегию борьбы с пандемией коронавируса на территории Евросоюза зимой. Стратегия включает рекомендации для стран ЕС, нацеленные на сдерживание распространения COVID-19.
разработка планов непрерывной поддержки учреждений здравоохранения для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования;
усталость населения от пандемии и его психическое здоровье;
поддержка членов ЕСв проведении вакцинации от коронавируса согласно их национальных планов