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Еврокомиссия представила стратегию борьбы с коронавирусом зимой

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейская комиссия сегодня утвердила стратегию борьбы с пандемией коронавируса на территории Евросоюза зимой. Стратегия включает рекомендации для стран ЕС, нацеленные на сдерживание распространения COVID-19.

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Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Еврокомиссии.

Стратегия рекомендует

  • разработка планов непрерывной поддержки учреждений здравоохранения для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования;
  • усталость населения от пандемии и его психическое здоровье;
  • поддержка членов ЕС в проведении вакцинации от коронавируса согласно их национальных планов

Напомним, до этого глава Еврокомиссии предлагала создать в ЕС новый совместный орган, который помог бы реагировать на будущие пандемии.

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