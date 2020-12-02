Еврокомиссия представила стратегию борьбы с коронавирусом зимой

Европейская комиссия сегодня утвердила стратегию борьбы с пандемией коронавируса на территории Евросоюза зимой. Стратегия включает рекомендации для стран ЕС, нацеленные на сдерживание распространения COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Еврокомиссии.

Стратегия рекомендует







разработка планов непрерывной поддержки учреждений здравоохранения для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования;

для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования; усталость населения от пандемии и его психическое здоровье;

и его психическое здоровье; поддержка членов ЕС в проведении вакцинации от коронавируса согласно их национальных планов

Напомним, до этого глава Еврокомиссии предлагала создать в ЕС новый совместный орган, который помог бы реагировать на будущие пандемии.