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В ЄС хочуть створити союз для реагування на майбутні пандемії

Брюссель, Вівторок 01 грудня 2020 21:43
В ЄС хочуть створити союз для реагування на майбутні пандемії
Фото: Урсула Фон дер Лян (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення європейського союзу для реагування на майбутні пандемії, який отримає назву HERA. Союз буде зосереджений на майбутніх кризах та намагатиметься їм запобігти.

Про це йдеться у тексті заяви фон дер Ляєн, розміщеному на сайті Єврокомісії.

Європейський орган з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров’я (HERA), за словами фон дер Ляєн, допоможе швидко реагувати у разі надзвичайних ситуацій зі здоров'ям.

Вона пояснила, що уряди європейських країн не здатні самостійно припинити пандемію коронавірусу, а HERA забезпечив би можливість оголошення надзвичайного стану в усьому Європейському союзі.

"Це дало б більшу координацію між державами-членами, спільні закупівлі медичного обладнання та розгортання груп допомоги ЄС", - додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, Європейський союз планує почати вакцинацію населення від коронавірусу до кінця грудня 2020 року. Єврокомісія вже уклала контракти на вакцину з шістьма компаніями.

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