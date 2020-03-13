Еврокомиссия представила план спасения экономики от коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Еврокомиссия отмечает особый ущерб транспортной отрасли, особенно в авиационном секторе

Еврокомиссия представила план действий по борьбе с негативным влиянием коронавируса на экономику европейских стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пандемия коронавируса является испытанием для всех.

"Это не только беспрецедентный вызов для нашей системы здравоохранения, но и огромный шок для нашей экономики. Важный экономический пакет, представленный сегодня, имеет ответить на эту ситуацию", - заявила она.

Как отмечается, среди инструментов, которые использует Европейская комиссия для достижения цели обеспечения необходимых поставок для сектора здравоохранения путем сохранения единства рынка и обеспечением целостности звена между производством и потреблением. Кроме того, Еврокомиссия намерена поддерживать фирмы и обеспечит ликвидность финансового сектора, что позволит ему продолжать поддержку экономики.

Также магистральным направлением действий будет предоставление разрешения странам-членам скоординировано и гибко использовать такой инструмент, как госпомощь, и корректировать определенные цели стабильности и роста. В частности, им предоставляется право использовать госсубсидии, приостанавливать уплату корпоративных налогов и налога на добавленную стоимость, или социальные выплаты.

В то же время законодательство ЕС позволяет государствам компенсировать для таких компаний прямые потери, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, в частности в таких секторах, как авиация и туризм.

Еврокомиссия отмечает особый ущерб транспортной отрасли, особенно в авиационном секторе. Еврокомиссия предложила поправки в законодательство, регулирующие разделение времени для рейсов. Сейчас авиалинии должны использовать не менее 80% выделенных им промежутков времени, чтобы сохранить их объем на следующий год, и поэтому авиакомпании вынуждены выполнять фактически пустые рейсы.

Для поддержания пораженных кризисом малых и средних предприятий ЕС использует бюджетные механизмы для поддержания их ликвидности и выплаты соответствующих компенсаций на национальном уровне. В течение следующих недель на это будет направлено 1 млрд евро, которые распределят между банковскими учреждениями стран-членов. Еще около 8 млрд евро планируется привлечь благодаря целенаправленной политике по стимулированию инвестиционной деятельности, что позволит оказать помощь не менее 100 тысячам малых и средних предприятий в Европе.

Кроме того, дополнительные 179 млн евро будут использованы в этом году для поддержки социальных фондов, которые будут привлекаться к помощи самостоятельным предпринимателям или лицам, которые потеряли работу в результате вспышки коронавируса.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно. Также она добавила, что ко ронавирус стал самым большим шоком для экономики ЕС. При этом отметив, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единственным для того, чтобы противостоять коронавирус.